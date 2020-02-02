الأهلي المصري: "إحنا كنا بنلعب بثكنة عسكرية"

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الأهلي المصري، أن ناديه يدرس موضوع تقديم شكوى بحق نظيره الهلال السوداني، عقب أحداث مواجهة الفريقين، السبت، ضمن الجولة 6 والأخيرة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات أدلى بها لقناة النادي التلفزيونية: "اللوائح واضحة .. إذا أُجبر الحكم على استكمال المباراة بعد اقتحام الجماهير أو مضايقات وسلوك عدواني يقابل الضيف، فإن النتيجة تحتسب لصاحب الفريق الضيف 2 -0".

وأضاف: "كاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) طبق العقوبة من قبل على الإسماعيلي (المصري) .. ننتظر أن تطبق على الهلال أيضا".

وتابع: "كنا في ثكنة عسكرية والأجواء غير طبيعية وسوف ننتظر ما سيصدر من الكاف، وأقول للكاف إذا لم تطبق لائحتك فأنت تعطي الفرصة للآخرين أن يفعلوا ما يريدون دون أي عقاب".

واستدرك: "إدارة الأهلي سوف تتحرك وتتخذ إجراءات قوية مع الاتحاد الإفريقي".

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وكانت المبارة قد توقفت في الشوط الثاني مرتين لمدة زادت عن 10 دقائق بسبب إلقاء الجماهير بعض المقذوفات على الملعب، كما اقتحم أكثر من مشجع أرضية الملعب ما دفع قوات الأمن السودانية للتدخل للسيطرة على الموقف قبل استئناف المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، إلا أن الأهلي ضمن بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وستقام قرعة الدور ربع النهائي في القاهرة يوم الأربعاء المقبل، إذ يلتقي المتصدرون مع أصحاب المركز الثاني في مواجهة من مباراتين على أن يكون الذهاب على أرض صاحب المركز الثاني.

المصدر:"يوتيوب"