أرنولد يطعن بأسطورة الكرة الإنجليزية: لا أحد يريد أن يصبح غاري نيفيل

تصدر ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لليفربول قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي، والتي أعلنها الحساب الرسمي "للبريميرليغ"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتحدث أرنولد عن مستواه هو وروبرتسون مع ليفربول ومعضلة الظهير الأيمن قائلا إنه يريد تغيير الرأي العام تجاه المدافعين، مشيرا إلى أنه لا أحد يريد أن يلعب كرة قدم ليصبح غاري نيفيل، الذي يحمل الرقم القياسي في تمثيل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم كظهير أيمن.

ونجح أرنولد فى صناعة 3 أهداف، وساهم في الحفاظ على نظافة الشباك في 4 مباريات، كما سجل هدفا في مباراة ليستر سيتي.

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وشهدت الترشيحات تواجد كل من جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وداني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.

كما ضمت قائمة المرشحين كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون، وأداما تراوري نجم وولفرهامبتون وبن فوستر حارس واتفورد، وإيميليانو بوينديا لاعب نورويتش سيتي.

ولم يتواجد في قائمة المرشحين لهذا الشهر، أي لاعب من فرق مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو آرسنال أو توتنهام.

المصدر: وكالات