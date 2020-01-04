كلوب مستاء من جدول المباريات في إنجلترا

دعا الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم الجمعة، إلى حماية لاعبيه من الإجهاد، بسبب برنامج مباريات فريقه المزدحم في الفترة الراهنة.

وعلى غرار مدربين آخرين في الـ"بريميرليغ"، عبر كلوب عن قلقه من متطلبات خوض المباريات الكثيرة إرضاء لنقل المباريات تلفزيونيا في فترة الأعياد.

ولا يملك كلوب سوى 12 لاعبا لائقا من تشكيلته، بعد سلسلة من الإصابات التي ضربت "الريدز" في الأسابيع القليلة الماضية.

وانضم أخيرا لاعب الوسط الغيني نابي كيتا إلى قائمة المصابين الكاميروني جويل ماتيب، وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين، والبرازيلي فابينيو.

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ورأى كلوب أن المدربين يجب أن يشاركوا في نقاشات مع منظمي البطولات وشركات التلفزة للتوصل إلى حل مناسب لجميع الأطراف.

وقال للصحفيين الجمعة: "قلت ما يجب قوله شخصيا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفي مقابلات (وجهت رسائل) للاتحاد الدولي (فيفا) لأنني لا أعرف أحدا هناك، ولا أعتقد أن "البريميرليغ" أو الاتحاد الإنجليزي أو رابطة كرة القدم تشكك في رأيي".

وتابع مدرب بروسيا درتموند السابق: "لا أقول ذلك لمصلحتي فقط بل لأنني أعتقد أن أحدهم يجب أن يدافع عن اللاعبين".

ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون الأحد في الدور الثالث لمسابقة كأس إنجلترا، قبل أن يحل ضيفا على توتنهام، السبت المقبل، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

المصدر:" أ ف ب"