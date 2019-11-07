"يويفا" يكشف عن كرة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 (صورة)
أطلقت شركة "أديداس" الألمانية المتخصصة في المستلزمات الرياضية على هذه الكرة اسم "يونيفوريا"، معتمدة على الوحدة والحماس التي ستخلقها هذه البطولة بين المنتخبات المختلفة.
وجاء الشكل النهائي الذي بدأ تصميمه في 2018، مستوحى من إقامة البطولة في 12 دولة أوروبية مختلفة، ويمثل الاحتفال بعبور الحدود والتنوع بين ثقافات الدول التي ستتواجد في البطولة يعكس وحدة بين الفن وكرة القدم.
Unity + Euphoria = #Uniforia 🌍🌎🌏— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) ٦ نوفمبر ٢٠١٩
A ⚽ that unites us all in the first ever borderless EURO#EURO2020pic.twitter.com/Ul3t9pmPAa
ومن المقرر أن تقام قرعة كأس الأمم الأوروبية في 30 نوفمبر المقبل في بوخارست العاصمة الرومانية.
يذكر أن مباريات النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ستنطلق في روما في 12 يونيو وتستمر حتى 12 يوليو، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية، وبمشاركة 24 منتخبا.
المصدر: twitter\UEFAEURO