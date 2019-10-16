ستة منتخبات حجزت مقاعدها مبكرا إلى "يورو 2020"

تأهلت ستة منتخبات، حتى الآن، إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، التي ستقام في الفترة ما بين (12 يونيو و12 يوليو 2020)، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية.

وكان المنتخب البلجيكي "الشياطين الحمر" أول المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2020"، فقد ضمن بلوغ نهائيات بطولة القارة العجوز قبل ثلاث جولات من نهاية تصفيات المجموعة التاسعة، وحجز منتخب روسيا البطاقة الثانية له في المجموعة ذاتها، وذلك قبل جولتين من نهاية التصفيات.

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وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة مبكرا إلى نهائيات "يورو 2020".

المجموعة الثانية (B):

- أوكرانيا

المجموعة السادسة (F):

- إسبانيا

المجموعة السابعة (G):

- بولندا

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المجموعة التاسعة (I):

- بلجيكا

- روسيا

المجموعة العاشرة (J):

- إيطاليا

وستقام مباريات النسخة الـ 16 لبطولة كأس الأمم ألأوروبية لكرة القدم، في الفترة ما بين (12 يونيو و12 يوليو 2020)، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية، وبمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT