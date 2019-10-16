 
مباشر

ستة منتخبات حجزت مقاعدها مبكرا إلى "يورو 2020"

الرياضة

ستة منتخبات حجزت مقاعدها مبكرا إلى
AFP Koen van Weel
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjpk

تأهلت ستة منتخبات، حتى الآن، إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، التي ستقام في الفترة ما بين (12 يونيو و12 يوليو 2020)، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية.

وكان المنتخب البلجيكي "الشياطين الحمر" أول المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2020"، فقد ضمن بلوغ نهائيات بطولة القارة العجوز قبل ثلاث جولات من نهاية تصفيات المجموعة التاسعة، وحجز منتخب روسيا البطاقة الثانية له في المجموعة ذاتها، وذلك قبل جولتين من نهاية التصفيات.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. أوكرانيا تفسد فرحة رونالدو وتبلغ نهائيات
بالفيديو.. أوكرانيا تفسد فرحة رونالدو وتبلغ نهائيات "يورو 2020"

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة مبكرا إلى نهائيات "يورو 2020".

المجموعة الثانية (B):

- أوكرانيا

المجموعة السادسة (F):

- إسبانيا

المجموعة السابعة (G):

- بولندا

إقرأ المزيد
إسبانيا تبلغ نهائيات
إسبانيا تبلغ نهائيات "يورو 2020" بهدف قاتل في مرمى السويد (فيديو)

المجموعة التاسعة (I):

- بلجيكا

- روسيا

المجموعة العاشرة (J):

- إيطاليا

وستقام مباريات النسخة الـ 16 لبطولة كأس الأمم ألأوروبية لكرة القدم، في الفترة ما بين (12 يونيو و12 يوليو 2020)، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية، وبمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جنازة إيرلندي تتحول لضحك هستيري بسبب "تحدثه" من القبر