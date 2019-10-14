بالفيديو.. أوكرانيا تفسد فرحة رونالدو وتبلغ نهائيات "يورو 2020"

حجز منتخب أوكرانيا بطاقة العبور إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه البرتغالي (2-1)، اليوم الاثنين، على الملعب "الأولمبي" في العاصمة كييف.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من المهاجمين، رومان ياريمتشوك، وأندريه يارمولينكو، في الدقيقتين (6 و27) على الترتيب.

بينما سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف بلاده الوحيد، في الدقيقة 72، من ضربة جزاء، ليصل بذلك إلى الهدف رقم 700 خلال مسيرته الاحترافية سواء مع منتخب البرتغال أو الأندية التي لعب في صفوفها.

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ورفع منتخب أوكرانيا رصيده، بعد هذا الهدف إلى 19 نقطة (7 مباريات)، في صدارة المجموعة الثانية، ليصبح بعيدا عن متناول وصيفه البرتغالي، بعد أن توقف رصيد عند 11 نقطة (6 مباريات).

ويحتل منتخب صربيا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على مضيفه الليتواني بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات