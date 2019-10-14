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رونالدو يدخل نادي الـ 700

الرياضة

رونالدو يدخل نادي الـ 700
AFP Genya SAVILOV
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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما مميزا خلال لقاء منتخب بلاده أمام مضيفه الأوكراني (1-2)، اليوم الاثنين، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم.

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وأحرز "الدون" رونالدو هدف بلاده الوحيد، في الدقيقة 72 من ضربة جزاء، ليصل بذلك إلى الهدف رقم 700 خلال مسيرته الاحترافية سواء مع منتخب البرتغال أو الأندية التي لعب في صفوفها.

وسبق صاروخ ماديرا 5 لاعبين فقط إلى تحقيق هذا الإنجاز وهم جوزيف بيتسان (النمسا، تشيكوسلوفاكيا)، والثنائي البرازيلي بيليه وروماريو، والألماني غيرد مولر والهنغاري فيرينتس بوشكاش.

وأتت أهداف رونالدو كالتالي 5 أهداف بقميص سبورتينغ لشبونة، و118 هدفا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و450 هدفا مع ريال مدريد الإسباني، ويعتبر الهداف التاريخي له.

وبعد انتقاله إلى يوفنتوس سجل رونالدو 32 هدفا، و95 هدفا مع المنتخب البرتغالي وهو الهداف التاريخي له، وحققا رفقة منتخب "برازيل أوروبا" لقبي كأس الأمم الأوروبية 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019 في نسختها الأولى.

ويسعى رونالدو، الحاصل 5 مرات على جائزة الكرة الذهبية، إلى تحطيم رقم المهاجم الإيران المعتزل الهداف التاريخي للمنتخبات على الإطلاق، برصيد 109 أهداف.

المصدر: وكالات 

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