إسبانيا تبلغ نهائيات "يورو 2020" بهدف قاتل في مرمى السويد (فيديو)

حجز منتخب إسبانيا بطاقة العبور إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، عقب تعادله مع مضيفه السويدي (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة للتصفيات.

وسجل المهاجم السويدي، ماركوس بيرغ، هدف التقدم لبلاده، في الدقيقة 50، ورد عليه المهاجم الإسباني، رودريغو مورينو، بهدف التعادل في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة للمباراة، على ملعب "فريندز آرينا" في بلدية سولنا السويدية.

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ورفع منتخب إسبانيا رصيده، بعد هذا التعادل، إلى 20 نقطة، في صدارة المجموعة الثانية، ليصبح بعيدا عن متناول أقرب مطارديه وصيفه السويدي، الذي رفع رصيده إلى 15 نقطة.

ويحتل منتخب رومانيا المركز الثالث، برصيد 14 نقطة، بعد تعادله هو الآخر أمام ضيفه النرويجي، صاحب المركز الرابع، برصيد 11 نقطة.

المصدر: وكالات