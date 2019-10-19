 
مباشر

على رأسهم هازارد.. 8 لاعبين بارزين يغيبون عن ريال مدريد في مواجهة مايوركا

الرياضة

على رأسهم هازارد.. 8 لاعبين بارزين يغيبون عن ريال مدريد في مواجهة مايوركا
Globallookpress
على رأسهم هازارد.. 8 لاعبين بارزين يغيبون عن ريال مدريد في مواجهة مايوركا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mk6o

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة ريال مايوركا مساء اليوم السبت، لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت القائمة غياب البلجيكي إيدين هازارد، الذي رزق بطفله الرابع صباح اليوم السبت، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعرفت القائمة العديد من الغيابات في صفوف النادي الملكي، حيث سيغيب كل من ناتشو، وماركو أسينسيو، ولوكا مودريتش، وتوني كروس، وغاريث بيل، وفاسكيز للإصابة، وكارفاخال لسبب فني.

وضمت القائمة 19 لاعبا وهم:

- حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، وألتوبي.

- خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، وميندي.

- خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، وإيسكو.

- خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريغو.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اللبنانيون يحتجون ضد حكومتهم.. فهل تستقيل؟