شاهد.. تسيسكا موسكو يقلب الطاولة على أرسنال

قلب تسيسكا موسكو تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعته مع مضيفه أرسنال تولا اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عند الدقيقة العاشرة عن طريق دانييل ليسيفوي، وعادل لتسيسكا لاعبه إلزات أخميدوف في الدقيقة 17، قبل أن يسجل الإيفواري سيدريك غوغوا هدف الفوز لفريق العاصمة الروسية في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد زينيت عند 13 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الروسي.

وفي مباراة ثانية، تغلب كراسنودار على مضيفه أورال بنتيجة 4-2.

المصدر: rsport.ria.ru