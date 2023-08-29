طاقم مركبة "سويوز" يتجه إلى بايكونور استعدادا للانطلاق نحو المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن طاقم مركبة Soyuz MS-24 اتجه إلى قاعدة "بايكونور" ليستعد للانطلاق نحو المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "غادر أفراد الطاقم الرئيسي والاحتياطي لمركبة Soyuz MS-24 مركز غاغارين المخصص لتدريب رواد الفضاء، واتجه الرواد إلى قاعدة بايكونور ليستعدوا للرحلة التي سيذهبون فيها إلى المحطة الفضائية الدولية".

وتبعا للبيان يضم الطاقم الرئيسي للمركبة رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونوننكو ونيكولاي تشوب، ورائدة ناسا، لورال أوهارا، أما الطاقم الاحتياطي فيضم، أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب".

وحول الموضوع قال قائد الرحلة، أوليغ كونوننكو:"العلاقات جيدة بين أفراد طاقم الرحلة، نحن مستعدون وجاهزون للمهمة".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن مركبة Soyuz MS-24 من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في 15 سبتمبر المقبل، لتحمل على متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونوننكو ونيكولاي تشوب، ورائدة ناسا، لورال أوهارا، وأن أوهارا ستعود إلى الأرض على متن المركبة نفسها، أما كونوننكو وتشوب فسيبقيان على متن المحطة لسنة تقريبا، وسيعودان إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-25.

المصدر: فيستي