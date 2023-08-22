روسيا تطور مواد ترمم نفسها ذاتيا لبدلات رواد الفضاء

أعلن مركز "كلديش" التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن الخبراء فيه يطورون مواد بمواصفات خاصة لاستخدامها في صنع بدلات رواد الفضاء.

وحول الموضوع قال مدير المركز، فلاديمر كوشلاكوف: "يعمل مركزنا على تطوير مواد قادرة على معالجة نفسها ذاتيا في حال تعرضها للخدوش أو الصدمات، لأجل استخدامها في بدلات رواد الفضاء الروس".

وأضاف: "كل شيء بالنسبة للمشروع يجري على ما يرام، لكننا بحاجة لإدخال بعض التعديلات الإضافية على المواد المذكورة. لقد انتقلنا من مرحلة تطوير مواد بطبقات مسطحة إلى مرحلة تطوير مواد ببنية خلوية، أي أن طبقات المادة تحوي على خلايا مليئة بمواد أخرى".

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وأشار كوشلاكوف إلى أن أكثر الأجزاء التي قد تتعرض للضرر في بدلات الفضاء هي القفازات ووصلاتها، وعند ثني الذراع عند المرفق تتعرض هذه الوصلات للتلف وتصبح أرق، لذا فإن المواد الجديدة التي يطورها مركزه ستحافظ على خصائص وجودة أجزاء بدلات الفضاء.

وأشار كوشلاكوف إلى أن مركزه يجري حاليا أعمالا بحثية في الموضوع المذكور، وقد تم تطوير نسخ أولية من المواد المذكورة بالتعاون مع مؤسسة "زفيزدا" الروسية للبحث والإنتاج.

المصدر: فيستي