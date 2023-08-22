روسيا تحضّر طاقم مركبة "سويوز" لإرساله إلى المحطة الفضائية

أعلن مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء أن الطاقم الرئيسي لمركبة Soyuz MS-24 التي ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية يخضع لتدريبات مكثفة.

وجاء في بيان صاد عن المركز: "بدأ الطاقم الرئيسي لمركبة Soyuz MS-24 تدريبات في مركزنا تحاكي العيش في القسم الروسي للمحطة الفضائية الدولية، والتدريبات تجرى بواسطة جهاز محاكاة خاص".

وأضاف البيان: "المشاركون في التدريبات يشعرون بالإثارة طبعا، فالتدريبات ستحاكي حياة يوم على متن المحطة، وتحاكي إجراء تجارب علمية هناك، والقيام بعدة أعمال ومهام يمارسها الرواد عادة على متن المحطة".

ومم جانبها قالت لورال أوهارا، رائدة الفضاء التابعة لناسا، والتي ستكون أحد أعضاء بعثة Soyuz MS-24: "هذا شرف كبير لي أن أكون جزءا من طاقم الرحلة، الشراكة الدولية في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية هي أحد الأشياء التي أحبها في المحطة، لذا فأنا متحمسة للغاية لوجودي هنا في مركز غاغارين الروسي".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن مركبة Soyuz MS-24 من المفترض أن تطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في 15 سبتمبر المقبل، لتحمل على متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونوننكو ونيكولاي تشوب، ورائدة ناسا، لورال أوهارا، وأن أوهارا ستعود إلى الأرض على متن المركبة نفسها، أما كونوننكو وتشوب فسيبقيان على متن المحطة لسنة تقريبا، وسيعودان إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-25 ..

المصدر: تاس