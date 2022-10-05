صاروخ أمريكي بمحركات روسية يوصل أقمارا جديدة إلى الفضاء

أعلنت شركة (ULA) عن نجاحها في إطلاق صاروخ من نوع Atlas V مجهز بمحرك RD-180 الروسي، ليحمل قمرين صناعيين جديدين إلى مدارات الأرض.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن الصاروخ أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، يوم الثلاثاء 4 اكتوبر الجاري، تمام الساعة 17:36 بالتوقيت المحلي (الأربعاء 5 أكتوبر، تمام الساعة 00:36 بتوقيت موسكو)، وحمل إلى مدارات الأرض القمرين الصناعيين، SES-20، وSES-21، التابعين لشركة SES من لوكسمبورغ، والمخصصين لتوفير الإشارات التلفزيونية للولايات المتحدة.

وينتمي صاروخ Atlas V إلى عائلة صواريخ الفضاء الأمريكية المطورة عن الصواريخ البالستية التي تحمل نفس الاسم والتي كانت تستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1965، إذ قامت شركة Lockheed Martin بتطوير هذا النوع من الصواريخ في إطار برنامج (Evolved Expendable Launch Vehicle) وبأمر من وزارة الدفاع في البلاد، وجهّزتها بمحركات RD-180 الروسية التي تعمل بالكيروسين والأوكسيجين.

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وعقب البدء بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا فرضت الولايات المتحدة عقوبات وقيودا على العديد من شركات صناعات الفضاء الروسية، وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بدورها قرار وقف صيانة محركات RD-180 الموجودة لدى الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن أمريكا كان لديها في ذلك الوقت 24 محركا من هذا النوع.

المصدر: فيستي