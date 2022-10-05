بوتين يهنئ العاملين في القطاع الفضائي بالذكرى الـ65 لإطلاق أول قمر صناعي سوفيتي في العالم

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف، وكل العاملين في القطاع الفضائي الروسي بالذكرى الـ65 لإطلاق أول قمر صناعي سوفيتي في العالم .

وجاء في برقية التهنئة التي نُشرت على موقع الكرملين:" فتح هذا الحدث المجيد صفحة جديدة في تاريخ البشرية وأصبح منطلقا لعصر استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيات العالية، وجاء بالطبع انتصارا للقطاع الفضائي الصاروخي في بلادنا".

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وأشار بوتين كذلك إلى أن العقود الماضية شهدت تحقيق المشاريع الواعدة الخارقة وإنشاء المطارات الفضائية والمراكز العلمية الحديثة، وذلك بفضل العمل المتفاني للعلماء والمهندسين والأخصائيين العسكريين، كما تم تطوير الأنظمة الفضائية ومنظومات الصواريخ القادرة على منافسة مثيلاتها الأجنبية.

وأضاف الرئيس بوتين أن العاملين في القطاع الفضائي "يُسهمون في تحقيق البرنامج الفضائي الروسي وضمان القدرة الدفاعية والأمن للوطن".

يذكر أن أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي في 4 أكتوبر عام 1957، ومنذ ذلك الحين بدأت البشرية في غزو الفضاء الكوني.

المصدر: تاس