الصين تطلق بنجاح ثلاثة أقمار صناعية للبحوث

أطلقت الصين بنجاح ثلاثة أقمار صناعية للبحوث من نوع Shiyan مهمتها مراقبة البيئة.



وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن عملية الإطلاق تمت في الساعة 7.50 بالتوقيت المحلي (الساعة 2.50 بتوقيت موسكو) من يوم الثلاثاء 27 سبتمبر من مطار تايوان الفضائي بمحافظة شانسي الشمالية، بوسطة صاروخ النقل Changzheng-6 (Long March 6 )، الذي حمل إلى الفضاء الأقمار الصناعية Shiyan-16A و Shiyan-16B و Shiyan-17، وقد وضعت جميعها في المدارات المقررة.

وتضيف، هذه الأقمار الصناعية الثلاثة هي من سلسة Shiyan مهمتها دراسة الفضاء والغلاف الجوي للأرض، وكذلك الانذار المبكر بالكوارث الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإطلاق كان الإطلاق 440 لصواريخ النقل من سلسلة Changzheng.

المصدر: tass