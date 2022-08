شركة "سبيس إكس" تطلق 46 قمرا صناعيا إلى مدار الأرض

نجحت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة الثلاثاء 30 أغسطس في إطلاق صاروخ "فالكون 9" بدفعة جديدة من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم "ستارلينك".

وأطلق الصاروخ الساعة 22.40 بالتوقيت المحلي (الساعة 08.40 يوم 31 أغسطس بتوقيت موسكو) من قاعدة "فاندربرغ" الجوية بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

وقد أوصل الصاروخ إلى مدار الأرض 46 قمرا صناعيا بحجم صغير جدا.

يذكر أن المرحلة الأولى للصاروخ سبق لها أن استخدمت 6 مرات، وينوي أخصائيو "سبيس إكس" إعادتها هذه المرة إلى الأرض. ويتوقع أن يهبط برفق هذا الجزء من الصاروخ أوتوماتيكيا على منصة Of Course I Still Love You العائمة في المحيط الهادئ. وتسمح هذه التكنولوجيا بالتخفيض من كلفة إطلاق الصواريخ.

يذكر أن شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" تُخصص لضمان وصول الإنترنت بفضل تشغيل عدد كبير من الأقمار الصناعية بوزن 260 كلغ. وسيكلّف إطلاق 11000 قمرا صناعيا شركة "سبيس إكس" 10 مليارات دولار. ويقول خبراء الشركة أن سرعة الإنترنت 1 غيغابايت في الثانية التي تضمنها "سبيس إكس" تناسب مقياس 5G.

يذكر أن "سبيس إكس" قد أطلقت إلى مدار الأرض منذ مايو عام 2019 ما يزيد عن 2500 قمر صناعي.

المصدر: تاس