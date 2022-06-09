إطلاق القمر الصناعي المصري "نايل سات 301" (فيديو)

بثت قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، مباشرة لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري "نايل سات 301"، من ولاية فلوريدا الأمريكية بصاروخ فالكون 9 التابع لشركة "سبيس إكس".

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وفي وقت سابق، أعلن أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية عن الاستعداد لإطلاق أحدث أقمار الشركة "نايل سات 301" ليحل محل "نايل سات 201"، الذي ينتهي عمره الافتراضي 2028.

وأشار أنيس إلى أن عملية تصنيع القمر استغرقت حوالي عامين ونصف، وكان مقررا أن يتم إطلاقه في بداية العام لولا ظروف جائحة كورونا.

وحول الإمكانيات الفنية للقمر الجديد، قال أنيس إن "نايل سات 301" يبلغ عمره الافتراضي 15 عاما، ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201.

وأضاف أن القمر الجديد سيتوسع في نطاق تغطيته، وإضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالي ستتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية، إضافة إلى دول حوض نهر النيل، لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

كما تشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية، لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحقول البترول شرق البحر المتوسط، وخاصة حقل ظهر.

المصدر: مصراوي