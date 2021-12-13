سائح الفضاء الملياردير الياباني ينشر فيديو "يحبس الأنفاس" لمدار كامل للمحطة الفضائية حول الأرض

شارك الملياردير الياباني الموجود حاليا على متن محطة الفضاء الدولية، يوساكو مايزاوا، مقطع فيديو مذهلا بتقنية "الفاصل الزمني" (timelapse) للأرض من الفضاء.

ونشر مايزاوا مقطع الفيديو على "تويتر"، واصفا المشهد بأنه "مذهل".

وخلال تواجدهم على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، يستمتع رواد الفضاء بمنظر فريد لكوكبنا، حيث تدور المحطة حول الأرض على ارتفاع نحو 250 ميلا، حوالي 16 رحلة دوران كل يوم.

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وكتب مايزاوا: "التقطت مشهدا من الأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية". هذا هو بالضبط مدار كامل حول الأرض. يخطف الأنفاس.

وفي حين يبلغ طول مقطع فيديو مايزاوا 24 ثانية فقط، إلا أنه يُظهر المحطة الفضائية وهي تكمل مدارا كاملا حول كوكبنا.

ويمكن رؤية شروق الشمس المذهل في بداية المقطع، قبل أن تمر الأرض بسرعة، بينما تلتف الألواح الشمسية لمحطة الفضاء الدولية وتعدل موضعها خلال عملية الدوران.

وينتهي الفيديو بغروب الشمس الجميل، ما يشير إلى حدوث مدار كامل حول لكوكب.

ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر، أبقى مايزاوا 10.8 مليون متابع على "تويتر" على اطلاع دائم بمهمته.

وحتى الآن، نشر الملياردير مقطع فيديو يشرح كيفية استخدامه للمرحاض في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى صور مختلفة من داخل المحطة، بما في ذلك صورته وهو يمارس التأمل في ظروف انعدام الجاذبية.

وانطلق مايزاوا إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، برفقة مساعده ومنتج الأفلام يوزو هيرانو.

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وسيقضي الثنائي 12 يوما داخل المختبر المداري العملاق، بعد أن قضى كل منهما الأشهر القليلة الماضية في التدريب في "ستار سيتي"، حيث تعلما كيفية التصرف في بروتوكولات انعدام الجاذبية والمحددة في حالة الطوارئ.

وعلى الرغم من أن تكلفة الرحلة الدقيقة لم تتضح بعد، حيث تم الحفاظ على سرية السعر، إلا أن هناك معلومات بشأن عملاء سابقين تقول إنهم دفعوا ما بين 20 مليون دولار إلى 40 مليون دولار للرحلات إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن غير المرجح أن يحدث هذا تأثيرا كبيرا على صافي ثروة مايزاوا البالغة 1.9 مليار دولار.

ويشار إلى أن مايزاوا (46 عاما)، الذي يحتل المرتبة الثلاثين في قائمة أغنى شخص في البلاد، تصدّر عناوين الصحف في عام 2019 عندما أطلق بحثا عن رفيقة تصحبه خلال رحلة حول القمر على متن مركبة فضائية من "سبيس إكس"، من المقرر إطلاقها في عام 2023. ولكنه قام بتغيير فحوى طلبه فيما بعد، إلى البحث عن ثمانية فنانين.

وإذا تمكنت "سبيس إكس" من إنجاز الرحلة، فسيصبح مايزاوا وفريق رواد الفضاء المرافق له أول مسافرين على سطح القمر منذ آخر مهمة لأبولو الأمريكية في عام 1972.

المصدر: ديلي ميل