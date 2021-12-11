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ابنة رائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد تنطلق إلى الفضاء على متن صاروخ "بلو أوريجين" (صور)

الفضاء

ابنة رائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد تنطلق إلى الفضاء على متن صاروخ
Reuters
يشاهد المتفرجون انطلاق صاروخ Blue Origin مع طاقم مكون من 6 أفراد، بما في ذلك Laura Shepard ابنة أول أمريكي في الفضاء آلان شيبرد
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انطلقت الابنة الكبرى لرائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد إلى الفضاء على متن صاروخ "بلو أوريجين" للسياحة الفضائية التجارية، المملوك للملياردير جيف بيزوس، اليوم السبت.

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وانطلقت رحلة ابنة رائد الفضاء الأمريكي اليوم السبت إلى الفضاء، بعد 60 عاما من رحلة والدها الراحل آلان شيبرد، المشهورة في بداية عصر الفضاء.

وكانت لورا شيبرد تشيرشلي (74 عاما) التي كانت تلميذة عندما حلق والدها في الفضاء لأول مرة، واحدة من ستة ركاب في مقصورة مركبة "نيو شيبرد" الفضائية التابعة لشركة "بلو أوريجين" عند انطلاقها من موقع خارج بلدة فان هورن في غرب تكساس.

ابنة رائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد تنطلق إلى الفضاء على متن صاروخ
Reuters

وجرى تصميم كبسولة الطاقم للتحليق على ارتفاع حوالي 106 كيلومترات قبل أن تعود مرة أخرى إلى الأرض، في هبوط مظلي سلس على أرض صحراوية.

ابنة رائد الفضاء الأمريكي آلان شيبرد تنطلق إلى الفضاء على متن صاروخ
Reuters

المصدر: رويترز

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