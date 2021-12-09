شركة "بلو أوريجن" تؤجل إطلاق السياح إلى حدود الفضاء

أجلت شركة Blue Origin الأمريكية إطلاق مركبة الفضاء New Shepard بسياح الفضاء من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

أعلنت ذلك الشركة الأربعاء 8 ديسمبر في صفحتها على "تويتر".

إقرأ المزيد

وجاء في بيان نشرته شركة "بلو أوريجن": من المقرر الآن إطلاق المركبة السبت 11 ديسمبر حين ستكون الرياح غير شديدة. ويرجح أن تقلع المركبة الساعة 08:45 يوم 11 ديسمبر بالتوقيت المحلي (17:45 بتوقيت موسكو)".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن فريق السياح الفضائيين الذين سيحلقون على متن مركبة New Shepard إلى حدود الفضاء يضم الضيفيْن الفخرييْن مقدم برنامج Good Morning America Show التلفزيوني الأمريكي، ابنة رائد الفضاء الأمريكي الأول آلان شيبرد، لورا شيبرد تشرشلي، والسياح الأربعة الذين دفعوا ثمن الرحلة الفضائية، الصحفي ديلان تايلور، المستثمر إيفان ديك، رجل الأعمال لين بيس وابنه كاميرون بيس.

المصدر: تاس