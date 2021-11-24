ابنة أول رائد فضاء أمريكي تحلق إلى الفضاء على متن مركبة تابعة لـ "بلو أوريجن"

ستدخل بنت أول رائد فضاء أمريكي، آلان شيبارد، ضمن طاقم مركبة New Shepard المتكون من 6 أفراد.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الثلاثاء 23 نوفمبر شركة Blue Origin على موقعها الإلكتروني.

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وقالت الشركة إن طاقم البعثة الفضائية التي تنطلق يوم 9 ديسمبر تضم ضيفيْن فخرييْن و4 سياح فضائيين قد دفعوا ثمن الرحلة الفضائية.

والضيفان الفخريان هما، لورا شيبارد شيرشلي بنت رائد الفضاء، آلان شيبارد ومقدم عرض" صباح الخير يا أمريكا" التلفزيوني، مايكل سترايخن.

أما الذين دفعوا ثمن الرحلة الفضائية فهم رجال الأعمال ديلان تيلور، إيفان ديك، لاين بيس وابنه كاميرون بيس.

وجاء في البيان الصحفي أن المركبة الفضائية تنطلق إلى حدود الفضاء ( نحو 90 كيلومترا) الساعة 09.00 يوم 9 ديسمبر بالتوقيت المحلي (الساعة 18.00 بتوقيت موسكو) من مطار فضائي في غرب ولاية تكساس.

يذكر أن رائد الفضاء الأمريكي الأول، آلان شيبارد قام عام 1961 برحلة فضائية إلى مدار الأرض المنخفض على متن مركبة Mercury Redstone 3. وصعدت المركبة إلى ارتفاع 185 كيلومترا لتهبط في المحيط الأطلسي في منطقة تبعد 500 كلم عن مطار انطلقت منه. واستغرقت الرحلة 15 دقيقة فقط.

المصدر:تاس