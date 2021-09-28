مركبة "بلو أوريجين" تحقق رحلة مأهولة ثانية في 12 أكتوبر المقبل

ستقوم مركبة New Shepard التابعة لشركة "بلو أوريجين" التي أسسها الملياردير، جيف بيزوس برحلة مأهولة ثانية إلى حدود الفضاء في 12 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في بيان صحفي نشره الاثنين 27 سبتمبر موقع الشركة الإلكتروني.

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وقال الموقع إن إطلاق المركبة مخطط له الساعة 08.30 يوم 12 أكتوبر بالتوقيت المحلي (الساعة 16.30 بتوقيت موسكو) من مطار فضائي في غرب تكساس.

ويشار إلى أن الرحلة الفضائية سيشارك فيها 4 رواد وبينهم، كريس بوشويزن المهندس السابق في ناسا ومؤسس شركة Planet Labs، غلان دي فريس نائب رئيس الإدارة في شركة Dassault Systmes. أما الرائدان الآخران فسيتم الكشف عن اسمهما قريبا.

يذكر أن بوابة TMZ الإلكترونية كانت قد أفادت في 24 سبتمبر بأن الممثل، ويليام شاتنر الذي قام بأداء الدور الرئيس في مسلسل Star Trek (الطريق إلى النجوم) يمكن أن يحلق إلى حدود الفضاء على متن مركبة New Shepard.

جدير بالذكر أن شركة "بلو أورجين" نجحت يوم 20 يوليو الماضي في تحقيق أول رحلة فضائية مأهولة إلى حدود الفضاء بمركبة New Shepard كان، جيف بيزوس أحد ركابها.

المصدر: تاس