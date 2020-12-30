تركيا تعلن إطلاق قمرها الصناعي "A5" يوم الثلاثاء المقبل

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أن بلاده ستطلق قمرها الصناعي "A5" إلى الفضاء، فجر الثلاثاء المقبل.

وفي تصريح له، على هامش زيارته لولاية أوردو شمالي تركيا، قال إسماعيل أوغلو: "إطلاق القمر الصناعي المذكور، يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا".

وأضاف: "إطلاق القمر، سيعقبه مراسم يشارك فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".

وأكد إسماعيل أوغلو عزم بلاده إطلاق القمر الصناعي "5B" إلى الفضاء، بحلول حزيران 2021.

وفي سياق متصل، أوضح أن الأعمال متواصلة على أول قمر صناعي محلي لبلاده "6A"، لافتا إلى أنه من المقرر إطلاقه هو الآخر، في الأشهر الأولى من عام 2022.

وشدد على أن تركيا ستعزز قوتها في الفضاء، بفضل قمرها الصناعي المحلي "6A".

المصدر: "الأناضول"