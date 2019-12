"فالكون-9" يحمل إلى الفضاء قمرا جديدا للاتصالات

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن نجاح إطلاق صاروخ النقل "فالكون-9" وعلى متنه قمر صناعي جديد، من مطار كيب كانافيرال الفضائي.

وتشير الشركة في بيانها الذي نشرته على موقعها في شبكة "تويتر"، إلى أن الصاروخ أطلق يوم الاثنين في الساعة 19.10 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (3.10 بتوقيت موسكو).

ووفقا لموقع spaceflightnow.com، فإن قمر الاتصالات JCSAT 18/Kacific 1

الجديد سيربط اليابان وشرق روسيا وجنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ فيما بينها عبر النطاق العريض.

وتفيد الشركة، بأن المرحلة الأولى للصاروخ هبطت بنجاح على المنصة

Of Course I Still Love You في المحيط الأطلسي.

المصدر: نوفوستي