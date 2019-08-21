تحديد تاريخ تدمير الأرض بالكامل

حددت مجموعة دولية من علماء الفلك بدقة تاريخ هجرة الكواكب الغازية العملاقة في المنظومة الشمسية، التي حدثت قبل 4.48 مليار سنة.

يفيد موقع Science Alert بأن هذا يشير إلى أن الكويكبات الأولية التي قصفت الأرض تسببت في انصهار وتعقيم الكوكب بالكامل، وكان من الممكن انتهاء هذه العملية أسرع مما كشفته نتائج دراسات سابقة.

وصمم العلماء نموذجا لهجرة الكواكب، وحللوا التركيب الكيميائي للكويكبات القديمة وأحجار القمر. كان التاريخ القديم لهجرة الكواكب يعادل 3.9 مليار سنة، مبنيا على أساس تحليل أحجار القمر التي جمعتها بعثة أبولو. ولكن هذه المعلومات قد تكون مشوهة نتيجة اصطدام النيازك بالقمر فيما بعد. وعند أخذ جميع النيازك القديمة التي سقطت على الأرض بالاعتبار فإن تاريخ القصف العنيف ينتهي قبل 4.48 مليار سنة.

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إن السقوط المستمر للكويكبات والنيازك على الأرض هو نتيجة إعادة هيكلة المنظومة الشمسية. فالمشتري وزحل هاجرا إلى مقربة من الشمس وأورانوس ونبتون ابتعدا. نتيجة لهذه العملية تكونت مجموعة كبيرة من المذنبات والنيازك وكويكبات أولية . يعتقد العلماء أن الأرض تكونت قبل 4.56 مليار سنة، لذلك فإنها كانت خلال 100 مليون سنة الأولى في شكل منصهر بسبب القصف المستمر، ولم تكن عليها أي ظروف لظهور الحياة. ولكن فقط قبل 4.4 مليار سنة كان بإمكان بعض الميكروبات العيش في نظم بيئية معزولة.

المصدر: لينتاز رو