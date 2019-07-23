حل لغز "الولادة العنيفة" لدرب التبانة

وجدت دراسة جديدة أن "درب التبانة" فككت مجرة كتلتها ربع الكتلة الحالية لمجرتنا قبل 10 مليارات عام.

وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة استنادا إلى دراسة مصممة لاكتشاف النجوم وعمرها، حيث وجدوا أن مجرة قزمية تسمى Gaia-Enceladus، اصطدمت واندمجت مع درب التبانة عندما كانت مجرتنا في بداية نشأتها. ويقدم هذا الاكتشاف فهما جديدا لكيفية تشكل درب التبانة.

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وقام العلماء في معهد Astrofisica de Canarias بإسبانيا، ببناء ما يقولون إنه صورة دقيقة للتوزيع العمري للنجوم في القرص الحالي والهالة الداخلية لدرب التبانة.

ووجدوا أن غالبية النجوم في هالة درب التبانة الأقرب إلى الشمس، تصل أعمارها إلى 10 مليارات سنة.

وباستخدام المحاكاة، حدد المؤلفون هذه المنطقة على أنها النقطة التي اندمجت فيها مقدمة طريق درب التبانة مع أحد جيرانها آنذاك Gaia-Enceladus.

واعتقد علماء الفلك في السابق أن المجرة كانت مكونة من مجموعتين منفصلتين من النجوم، لكنهم لا يعرفون بالضبط كيف أو متى اجتمعتا، وهو ما ظل لغزا حتى الآن.

وباستخدام تلسكوب غايا الفضائي، تمكن هؤلاء العلماء من إجراء قياسات أكثر دقة لمواقع وسطوع ومسافة نحو مليون نجم، كما نظروا في كثافة "المعادن"، أي العناصر التي لا تحتوي على الهيدروجين والهيليوم، التي تحتوي عليها النجوم عادة.

The Milky Way cannibalised a neighbouring galaxy called Gaia–Enceladus 10 billion years ago, say scientists https://t.co/UYVvDkJWMI — Daily Mail Online (@MailOnline) July 23, 2019

Researchers from the Instituto de Astrofisica de Canarias used the Gaia space telescope to take exact measurements of the position, brightness and distance of around one million stars in the Milky Way within 6,500 light years of the Sun https://t.co/wOvOk08WYe — AFP news agency (@AFP) July 22, 2019

وتبين أن مجموعتي النجوم كليهما لهما العمر نفسه تقريبا، إلا أن وضعهما في "حركة فوضوية"، دليل على تصادم المجرة.

ويعتقد العلماء أن مجرة Gaia-Enceladus اصطدمت بمجرة درب التبانة عندما كانت "شابة" منذ نحو 10 مليارات سنة، وأن بقايا Gaia-Enceladus شكلت في نهاية المطاف هالة درب التبانة الحالية، كما زودت درب التبانة بالمواد اللازمة لإنشاء نجوم جديدة ومنحها مظهرها الحالي.

Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) data la secuencia de eventos que dio lugar a nuestra Galaxia.https://t.co/IImQ4ie7Qapic.twitter.com/WOljXYXXDj — Gustavo del Val (@val_gustavo) July 22, 2019

ويرى العلماء أن الاصطدام ساهم في تكوين النجوم منذ 4 مليارات عام، واستقر نشاط الغاز ليشكل "قرصا رقيقا" يمر عبر مركز درب التبانة.

ووفقا للعلماء، توفر هذه المعلومات "تفاصيل غير مسبوقة" حول المراحل المبكرة من تاريخنا الكوني.

المصدر: إنغيدجت