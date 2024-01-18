سوريا.. تشييع الإعلامي والكاتب السوري عميد عفيف خولي والد النجم قصي خولي (صور+ فيديو)

شيع في محافظة طرطوس غربي سوريا اليوم الخميس الإعلامي والكاتب السوري الكبير عميد عفيف خولي، والد النجم قصي خولي.

ونعت وزارة الإعلام السورية في بيان لها خولي، وقالت: "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبدا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدوره نعى قصي والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب: "ترجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا، ترجل أبي، إلى اللقاء سيدي ومعلمي، وداعا عميد وداعا يا أبو قصي، من آمن بي وإن مات فسيحيا".

وأوضح قصي أن جنازة والده ستقام اليوم الخميس في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر في كنيسة ماريوسف الجنينة، ضهر صفرا، بطرطوس، وتقبل التعازي بصالة فندق القيصر، أوتستراد طرطوس اللاذقية من اليوم حتى السبت المقبل.

⚫️ انطلاق مراسم تشييع جثمان الإعلامي عميد خولي والد قصي خولي من قريته الخراب في طرطوس@kosai1khaulipic.twitter.com/aItegckKr7 — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 18, 2024

وشغل الراحل عدة مناصب خلال مسيرته، أبرزها منصب نائب رئيس اتحاد الصحافيين في سوريا، ورئيس تحرير جريدتي "تشرين" و"الثورة" سابقا، وشغل منصب نائب رئيس تحرير جريدة "البعث" سابقا.

مجموعة صور من تشيع الإعلامي والصحفي الراحل #عميد_خولي والد الفنان #قصي_خولي في مسقط رأسه بمدينة طرطوس pic.twitter.com/drQlnb6UQu — النشرة السورية (@TheSyrianPost) January 18, 2024

المصدر: RT