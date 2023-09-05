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أمير سعودي يرد على كاتب شبه محمد صلاح "بالأهرامات التي لا تباع ولا تشترى"

مجتمع

أمير سعودي يرد على كاتب شبه محمد صلاح
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رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على تغريدة كاتب يمني مقيم في الإمارات يدعى هاني مسهور، شبه خلالها اللاعب المصري محمد صلاح بالأهرامات التي لا تباع ولا تشترى.

وفي التفاصيل، نشر هاني مسهور على حسابه في منصة "إكس"، صورة للاعب المصري الدولي محمد صلاح (من حساب صلاح) بقميص ليفربول، معلقا عليه بالقول: "كالأهرامات والتاريخ هذه أشياء لا تشترى أبدا.. كن كما أنت عالياً غالياً بلا ثمن"،  ما فهمه البعض على أنه إشارة لعدم تعاقد اللاعب مع نادي "الاتحاد" السعودي.

من جهته، أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد نشر عبر حسابه نشر تغريدة مسهور معلقا عليها بالقول: "أستاذ هاني: بيع (عقد) محمد صلاح من نادي المقاولون الى نادي بازل عام 2012، ثم اشترى (عقده) تشيلسي من بازل عام 2014، ثم أعاره تشيلسي إلى نادي فيىورتنينا، فنادي روما عام 2015 و2016، ثم اشترى عقده ليفربول عام 2017..وهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم ولاعبيها".

وأضاف بن مساعد: "وصلاح عقده يباع ويشترى كباقي اللاعبين كما رأيت، ولا علاقة للأهرامات والتاريخ بالأمر.. أخيرا قد يفكر مانشستر سيتي يوما ما في شراء عقده ويقبل ليفربول أو يرفض، وحينها لا أظن أنك ستغرد أن محمد صلاح كالأهرامات والتاريخ".

المصدر: RT

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