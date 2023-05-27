الأوقاف المصرية تكشف مفاجأة عن "الصلاة على النبي" يوم الجمعة

كشفت وزارة الأوقاف المصرية "مفاجأة" بخصوص قرارها السابق بتخصيص وقت من 3 إلى 5 دقائق لـ"الصلاة على النبي" بعد صلاة الجمعة.

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وفي بيان له، أفاد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف هشام عبد العزيز علي، بأن "رسالة الصلاة على النبي قد أدت مغزاها، وأنها كانت لجمعة واحدة فقط هذه الجمعة لارتباطها بموضوع الخطبة: فضائل الصلاة والسلام على النبي"، مضيفا: "لنجمع بين الدعوة والتطبيق، أما مجالس الصلاة على النبي عقب المقارئ القرآنية وفي البرنامج الصيفي للطفل وغيرها فيتم تنسيقها مع القائمين على هذه الأنشطة".

وأكمل: "أما إطلاق حملة التعريف بقدر نبينا والتي سنطلقها يوم الأحد القادم 28 مايو 2023من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة تحت عنوان: "اعرف قدر نبيك"، فهدفها بيان فضل ومكانة نبينا وعظيم قدره".

واستطرد هشام عبد العزيز علي: "كما تهدف إلى بيان أن حب رسول الله واتباع سنته لا يدفعان أبدا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان".

وختم قائلا: "كما أن من يتبع سنة نبينا فعليه أن يتحلى بكريم أخلاقه من الصدق والأمانة والوفاء وسائر الأخلاق الكريمة، مع الأخذ بأقصى الأسباب، وأن من يحب رسول الله لا يمكن أن يكون غشاشا، ولا مستغلا، ولا محتكرا، ولا محلا للحرام، بل وقاف عند حدود الله".

المصدر: "القاهرة 24"