السعودية.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس مكة المكرمة والكامل والجموم وبحرة

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة مساء السبت، تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد في مدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة.

وأورد الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة عبر "تويتر"، أنه الدراسة ستكون عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

#عاجل#تعليم_مكة:

تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد

8 / 6 /1444 هـ بمدارس #مكة#الجموم#الكامل، #بحرة وسيكون الدوام لليوم الدراسي عن بُعد عبر " منصة مدرستي "

لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم. pic.twitter.com/44aEpZZHZb — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 31, 2022

كما أعلنت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع، تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وسيكون الدوام لليوم الدراسي عن بعد عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأضاف أن الأمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، على محافظتي الدرب، وبيش.

المصدر: وسائل إعلام سعودية