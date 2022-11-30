 
مباشر
عاجل
باكستان.. هجوم انتحاري يستهدف رجال شرطة يحرسون فريق تقديم التطعيمات غرب باكستان

كم تبلغ نفقتها الشهرية؟.. كارداشيان تتوصل لاتفاق طلاق من ويست

مجتمع

كم تبلغ نفقتها الشهرية؟.. كارداشيان تتوصل لاتفاق طلاق من ويست
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9x3

توصل المغني الأمريكي كاني ويست (الاسم حسب الوثائق - يي) وعارضة الأزياء والمؤثرة، كيم كارداشيان، إلى اتفاق بشأن الطلاق، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، ستتلقى كارداشيان 200 ألف دولار شهريا من ويست كنفقة، وسيكون للزوجين السابقين حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وتسع سنوات.

تزوج ويست وكارداشيان في عام 2014 في إيطاليا. وتقدمت عارضة الأزياء بطلب الطلاق في فبراير 2021 ، مشيرة إلى اختلافات لا يمكن التوفيق بينها.

المصدر: سي إن إن

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا