كم تبلغ نفقتها الشهرية؟.. كارداشيان تتوصل لاتفاق طلاق من ويست

توصل المغني الأمريكي كاني ويست (الاسم حسب الوثائق - يي) وعارضة الأزياء والمؤثرة، كيم كارداشيان، إلى اتفاق بشأن الطلاق، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، ستتلقى كارداشيان 200 ألف دولار شهريا من ويست كنفقة، وسيكون للزوجين السابقين حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وتسع سنوات.

تزوج ويست وكارداشيان في عام 2014 في إيطاليا. وتقدمت عارضة الأزياء بطلب الطلاق في فبراير 2021 ، مشيرة إلى اختلافات لا يمكن التوفيق بينها.

المصدر: سي إن إن