سفارة السعودية في جورجيا تحذر من حالات سرقة وتدعو للحذر

حذرت السفارة السعودية في جورجيا من حالات سرقة يتعرض لها السياح في بعض المناطق، ونبهت رعايا المملكة هناك لتجنب الخروج "بمقتنيات ثمينة".

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" إنها لاحظت "تعرض بعض المواطنين السياح في مدينة تبليسي وسط البلد، وفي شارع مرجان شفيلي، وساحة مدينة باتومي، لحالات سرقة بشكل متكرر ومحترف من قبل أطفال بداعي التسول".

pic.twitter.com/sYr6rPR2mH — السفارة لدى جورجيا - KSA Embassy in Georgia (@KSAembassyGOE) May 5, 2022

وأضافت أنه وتجنبا للوقوع في مثل هذه الحالات، "نبهت السفارة القادمين إلى جورجيا بـ "تجنب الخروج بمقتنيات ثمينة "الساعات ـ المجوهرات"، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة، والابتعاد عن الأماكن المشبوهة وتجنب التواصل مع الغرباء".

المصدر: RT