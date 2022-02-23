غيابها أثار ضجة في الرياض.. لحظة العثور على الطفلة السعودية "مفقودة حي النظيم" (فيديو)

أثار فقدان طفلة سعودية تعيش في حي النظيم بالعاصمة الرياض، قلقا كبيرا بين الأهالي، واستنفر الجميع للبحث عنها، بعد اختفائها في ظروف غامضة.

ووثقت مقاطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لحظة العثور على الطفلة "مفقودة حي النظيم" البالغة من العمر سنتين، بحضور عشرات سيارات المواطنين والجهات الأمنية وفرق الإنقاذ، عقب ساعات من اختفائها.

وشهد المكان احتفالات كبيرة من طرف أهالي الطفلة والمشاركين في عمليات البحث عنها عقب العثور عليها.

المصدر: RT