في مراسم متواضعة.. الأميرة اليابانية ماكو تتزوج من صديقها وتودع القصر الإمبراطوري

تزوجت الأميرة اليابانية ماكو، اليوم الثلاثاء، من زميلها السابق في الجامعة، كي كومورو، بعد خطبة دامت سنوات لتخرج بذلك من العائلة الإمبراطورية.

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واقتصر الزفاف على إنهاء الأوراق الرسمية المطلوبة للزواج ليبتعد عن المراسم المعتادة لحفلات الزفاف الإمبراطورية، ومنها حفل الاستقبال، وذلك وفق القوانين التي تلزم إناثها بالتخلي عن ألقابهن إذا تزوجن من عامة الشعب.

Reuters

وظهرت ماكو، في لقطات تلفزيونية وهي ترتدي فستانا بسيطا فاتح اللون وتضع عقدا من اللؤلؤ وتودع والديها وشقيقتها كاكو البالغة من العمر 26 عاما عند مدخل منزلهم. وعلى الرغم من أن جميعهم كانوا واضعين كمامات تماشيا مع بروتوكول فيروس كورونا الياباني، إلا أنه يمكن رؤية والدتها وهي تغالب الدموع.

Reuters

وكانت ماكو وكي كومورو، وكلاهما 30 عاما، قد أعلنا خطبتهما قبل أربع سنوات في خطوة لاقت في بادئ الأمر ترحيبا في اليابان. لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسا على عقب بعدما تحدثت الصحف الشعبية عن فضيحة مالية تشمل والدة كومورو، مما دفع الصحافة إلى التحول ضده.

وتأجل الزواج على أثر ذلك ليغادر كومورو اليابان لدراسة القانون في الولايات المتحدة عام 2018 قبل أن يعود في سبتمبر.

المصدر: "رويترز"+ "النهار".