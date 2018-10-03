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مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية وسط روسيا

أخبار روسيا

مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية وسط روسيا
Sputnik
(صورة أرشيفية)
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فتحت لجنة التحقيق في روسيا  قضية جنائية بشأن حادث تحطم مروحية في مقاطعة كوستروما وسط روسيا، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص.

وذكر مصدر في لجنة التحقيق،أن "قسم التحقيق في مقاطعة ياروسلافل المعني بالنقل.. فتح (فيما يتعلق بتحطم طائرة مروحية خاصة في منطقة سوليغالشسكي في منطقة كوستروما وأدى الحادث لمقتل ثلاثة أشخاص)، قضية جنائية للاشتباه بالجريمة المنصوص عليها في الجزء الـ 3 من المادة 263 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (انتهاك قواعد سلامة حركة وتشغيل النقل الجوي، ما أدى إلى وفاة شخصين أو أكثر)".

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن مجموعة تحقيق تنفيذية وفرق البحث الجنائي، تعمل في موقع التحطم لتحديد ظروف تحطم الطائرة، وهوية الضحايا، وكذلك الأسباب والظروف التي ساهمت في وقوع الحادث.

المصدر: تاس

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