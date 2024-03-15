مراقبون دوليون يشيدون بمستوى تنظيم الانتخابات الروسية وأجواء الارتياح العام التي تخيّم عليها (فيديو)

تحدث مراقبون دوليون يشاركون في متابعة سير الانتخابات الرئاسية الروسية عن المستوى المتميز لتنظيم هذه الانتخابات، وإقبال الناخبين الكبير على التصويت في أجواء من الارتياح العام.

وقال المراقب الفرنسي كريستيان نويل رو إنه قدم لمراقبة سير الانتخابات في مركزين للاقتراع مشيدا بما لمسه من طابع ديمقراطي يفوق المستويات التي يعرفها في فرنسا على سبيل المثال.

وأكد أنه يرى الناخبين وعلى وجوههم علامات الفرحة وهم يصوتون.

وقال لايد زوغلامي الذي وصل من الجزائر، إنه تكلف بهذه المهمة ورأى كيف يقوم الناس بالتصويت بحرية كاملة وأنه سعيد جدا بما يراه.

وقال مراقب من كينيا عند سؤاله عن توقعاته عما سيراه هنا قبل وصوله إلى مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا إن كل شيء يسير وفق القانون والناس سعداء وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الوقت المناسب، مشيدا بشكل خاص بإمكانية التصويت الإلكترونية عن بعد، عبر آلات في المراكز الانتخابية، أو عبر التصويت بالطريقة التقليدية، وإحصاء أعداد المصوتين بطريقة تمنع بالمطلق ازدواج التصويت.

إقرأ المزيد

من جهته، تحدث مراقب الانتخابات الدولي في مقاطعة خيرسون الأمريكي دانييل مارتن كوفاليك عن روسيا مشيدا بدورها في التاريخ.

وأعرب عن أمله في أن يتم وقف النزاع الأوكراني قريبا مذكرا بالاحداث التي شهدتها أوكرانيا سنة 2014 والظروف آنذاك التي اوصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن في أوكرانيا.

أما المقاتل في رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA الأمريكي الروسي جيف مونسون، فقال إنه جاء إلى المركز الانتخابي ليدلي بصوته بصفته مواطنا روسيّا، وللمشاركة في تحديد مستقبل روسيا.

المصدر: RT