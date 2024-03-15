أعمارهم 100 عام ونيّف.. محاربون قدماء في طليعة المصوّتين بالانتخابات الرئاسية الروسية (صور+فيديو)

رصدت وكالات الأنباء المحاربين القدماء الروس ممن دافعوا عن بلادهم في الحرب العالمية الثانية واجتازوا عامهم الـ100 يتوافدون على مراكز الاقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية الروسية.

وصل المحارب القديم إيفان كورباكوف البالغ من العمر 103 أعوام صباح اليوم الجمعة إلى المركز الانتخابي بقرية أركيبو-أوسيبوفكا في إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا وقال لوسائل الإعلام: "الانتخابات.. كما تعلمون... هذه حياتنا".

يشار إلى أن المحارب القديم كوربانوف صوت خلال حياته لأكثر من 10 مرات للمرشحين الرئاسيين.

وشدد على ضرورة مشاركة الجميع في التصويت بالانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال: "الشعب والرئيس يجب أن يكونا متحدين، وإذا كانا متحدين فهذا يعني أن الدولة لا تقهر".

كما وصل صباح اليوم المحارب القديم خاميت أبووفيتش كاناماتوف إلى مركز الاقتراع بمدينة تشيركيسك في جمهورية قراتشاي – شركيسيا الروسية، ليدلي بصوته غداة عيد ميلاده الـ102، حيث نشر رئيس الجمهورية الروسية رشيد تمريزوف صور هذا المحارب الفاضل على صفحته في "تلغرام".

وكتب رئيس الجمهورية في حسابه: "تقليديا، يتعامل كبار السن في بلادنا مع الانتخابات بمسؤولية كبيرة... اليوم كان هذا المحارب القديم في طليعة من يؤدون واجبهم الوطني ويصوتوا لمستقبل روسيا. مثال يحتذى به لنا جميعا!".

وتظهر الصورة المحارب القديم في حالة صحية جيدة ويرتدي زيّه العسكري المزين بالأوسمة والنياشين على صدره، حيث كان سعيدا جدا بالمشاركة في هذا الحدث الهام بحياة البلاد.

وأفادت مواقع إخبارية محلية بأن جنديا قديما قاتل في الخطوط الأمامية ويبلغ من العمر 100 عام من قرية ألكسيفسك في حي أندروبوفسكي بإقليم ستافروبول جنوب روسيا، حضر أيضا إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته.

المصدر: RT