أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، أن موسكو لا ترفض مقترح التسوية السياسية للنزاع في أوكرانيا، ولكن ليس على أساس الشروط التي تطرحها كييف حاليا.

وقال غالوزين في مقابلة مع "تاس": "إن القصور التام في قرارات وأفعال نظام كييف الحالي، الذي يشتهر سياسيوه بعدم التزامهم وعدم أهليتهم للتفاوض وبروسفوبيا الصريحة، أمر واضح تماما."

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وأضاف نائب وزير الخارجية" "على الرغم من أن روسيا لا ترفض خيار المفاوضات والتسوية السياسية للنزاع، إلا أنّنا لن نتحدث عن الشروط التي طرحتها القيادة الأوكرانية. كل شيء يعتمد الآن فقط على استعداد كييف والقيّمين الغربيين لحل سياسي دبلوماسي حقيقي للأزمة."

كما وصف غالوزين بالأمر "غير المقبول على الإطلاق"، ما يسمى بمبادرات السلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "والتي بموجب تنفيذها يزعم أنه مستعد لعقد هدنة مع روسيا".

وكان زيلينسكي قد اقترح ما سمّاها "بادرة حسن نية"، وسحب القوات الروسية من "الأراضي الأوكرانية" بحلول عيد الميلاد. وصفها غازولين بـ"الأمر السخيف".

المصدر: تاس