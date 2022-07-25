الحكومة الألمانية تدعو المواطنين إلى خفض استخدام الغاز بعد إعلان "غازبروم" خفض إمداداتها

اعتبر نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابك أن روسيا تلعب "لعبة ماكرة" بإعلانها عن خفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم1".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" قال هابك إن "روسيا تخرق المعاهدات وتلقي اللوم على الآخرين، فيما تلعب لعبة ماكرة".

واعتبر أن هذا الأمر "يغذي عدم اليقين ويؤدي إلى ارتفاع أسعار" الغاز.

وأضاف: "نواجه ذلك بالوحدة والعمل الهادف، ونتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الشتاء، من بناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال بسرعات فائقة إلى ملء مرافق تخزين الغاز وتقليل الاستهلاك، نحن نعمل بجد على هذا الأمر".

وتابع أن "هناك شيء واحد واضح: يجب تقليل استهلاك الغاز، ويجب ملء مرافق تخزين الغاز".

وشدد على أن السلطات الألمانية تفعل ما بوسعها لتحقيق هذا الأمر.

المصدر: "تاس"