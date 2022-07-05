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روسيا تحقق في قصف أوكراني لدونيتسك أصيب فيه صحفيون روس

أخبار روسيا

روسيا تحقق في قصف أوكراني لدونيتسك أصيب فيه صحفيون روس
Sputnik KIRILL KALLINIKOV
صورة من الأرشيف
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن فتح تحقيق في قصف القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، الذي أصيب فيه صحفيون تابعون لوسائل الإعلام الروسية هناك.

وقالت اللجنة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنها فتحت قضيتين جنائيتين وفق المادة 356 من القانون الجنائي الروسي، التي تعاقب على "استخدام الوسائل والأساليب المحظورة لخوض الحرب".

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وأوضحت، أنها فتحت تلك التحقيقات على خلفية "قصف العسكريين الأوكرانيين لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، الذي أسفر عن إصابة صحفيين من قنوات التلفزيون الروسية بجروح".

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن فريق التصوير لقناة "تي في تسينتر" الروسية تعرضت للقصف يوم 1 يوليو الجاري في منطقة دونباس.

المصدر: RT

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