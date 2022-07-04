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إصابة صحفي روسي بقصف قوات كييف لدونيتسك

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إصابة صحفي روسي بقصف قوات كييف لدونيتسك
Sputnik
صورة أرشيفية
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أصيب الصحفي في قناة "تي في تسي" الروسية أندريه أليكسييف، بشظايا قذيفة خلال قصف قوات كييف مدينة دونيتسك.

وقالت القناة في بيانها: "نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك، أصيب مساعد المصور في قناة "تي في تسي" أندريه أليكسيف".

وأشارت القناة إلى أن أليكسيف موجود حاليا بالمستشفى، ويتم تحضيره لإجراء عملية جراحية.

وأعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية في وقت سابق استخدام الجيش الأوكراني لأول مرة راجمات صواريخ HIMARS الأمريكية في قصف أراضي الجمهورية.

المصدر: تاس

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