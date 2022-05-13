نائب رئيس مجلس الدوما يدعو لمنح مبنى السفارة الليتوانية لأطفال دونباس

دعا نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بوريس تشيرنيشوف إلى تحويل مبنى سفارة ليتوانيا بموسكو لمركز تعليمي لأطفال دونباس والأراضي المحررة، عقب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بسبب أوكرانيا.

وقال النائب الروسي: "بعد استدعاء سفير ليتوانيا من روسيا، يجب منح مبنى سفارة ليتوانيا لأطفال دونباس، وتنظيم مركز تعليمي هناك للأطفال من الأراضي المحررة.. تنظيم دورات تعليمية، الإعداد والتحضير لمرحلة ما قبل المدرسة، بحيث سيكون هناك مركز، يمكنهم فيه أن يكونوا بأمان ويحصلوا على تعليم إضافي".

إلى ذلك اعتمد البرلمان الليتواني قرارا اعتبر فيه روسيا "دولة تدعم الإرهاب وتنفذه"، فيما يتعلق بإجراء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

من جهتها وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القرارالليتواني بأنه "استفزازي ومتطرف" مضيفة أنه "لا علاقة له بأي رغبة في حل الوضع الصعب للغاية في أوكرانيا".

في أوائل أبريل، أعلن وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، أن بلاده تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، كما أنها تعيد سفيرها من موسكو.

كما أعلنت الدائرة الدبلوماسية الليتوانية إغلاق القنصلية الروسية في كلايبيدا وطلبت من السفير الروسي مغادرة أراضي جمهورية ليتوانيا.

المصدر: نوفوستي