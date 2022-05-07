حاكم محافظة كورسك غرب روسيا يطمئن السكان

طمأنت سلطات مقاطعة كورسك في غرب روسيا المواطنين بشأن سماع دوي انفجارات في الإقليم المتاخم لحدود أوكرانيا اليوم السبت.

وذكر حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت على قناته في تطبيق "تيليغرام": "أبادر بطمأنة سكان المناطق الحدودية الذين أقلقهم دوي إطلاق النار. يعمل طيراننا الحربي اليوم على قصف أهداف برية في الجانب المقابل من الحدود، وليس هناك أي أعمال قتالية في أراضي مقاطعة كورسك، ولا يوجد أي خطر على سكان الإقليم".

ويأتي ذلك على خلفية ورود أنباء عن سماع أصوات انفجارات في سماء مقاطعة بيلغورود المجاورة، دون ورود أنباء عن وقوع أي حوادث على الأرض هناك.

وكانت مناطق حدودية في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك غرب روسيا قد تعرضت في الأسابيع الأخيرة لسلسلة حوادث وعمليات قصف من الأراضي الأوكرانية، على خلفية مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أراضي هذا البلد.

المصدر: RT + "نوفوستي"