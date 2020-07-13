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روسيا تلغي إلزام القادمين إليها بالخضوع للعزل الصحي مدة 14 يوما

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روسيا تلغي إلزام القادمين إليها بالخضوع للعزل الصحي مدة 14 يوما
Sputnik Евгений Биятов
مطار فنوكوفو في موسكو.
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، إلغاء إلزام كل القادمين إلى روسيا بالخضوع للحجر الصحي مدة 14 يوما بسبب جائحة فيروس كورونا اعتبارا من 15 يوليو.

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وقالت رئيسة هيئة مراقبة حقوق المستهلك الروسية، كبيرة الموظفين الطبيين الروس، أنا بوبوفا، في قرار صادر عنها نشر على موقع المعلومات القانونية الحكومي، إن المواطنين الروس الذين يصلون إلى البلاد سيكون بإمكانهم عرض وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي عن طريق PCR أو خاص بالأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد في الخارج، أو إجراء الفحص في روسيا خلال 3 أيام بعد وصولهم، أو وضع أنفسهم في العزل الصحي.

وأشارت بوبوفا إلى أن المواطنين الأجانب سيكون عليهم عرض وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي لفيروس كورونا المستجد في الخارج قبل أقل من 3 أيام، أو إجراء الفحص داخل روسيا في غضون 3 أيام بعد وصولهم بمقابل مالي.   

وأشار القرار إلى أن الوثيقة الطبية حول نتائج الفحص، الذي تم إجراؤه في الخارج، يمكن أن تكون باللغتين الروسية أو الإنجليزية، وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم 15 يوليو.

المصدر: وكالات

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