عدد اختبارات كورونا في روسيا يتجاوز الـ 20 مليونا

قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، الخميس، إن المختصين الروس أجروا حتى الآن أكثر من 20 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد

وأضافت الهيئة في تقريرها: "تم في روسيا حتى الوقت الراهن، إجراء أكثر من 20 مليون اختبار لتحديد الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

خلال اليوم الماضي، تم إجراء 316 ألف اختبار من هذا النوع.

في يوم 28 يونيو، أفادت "روس بوتريبنادزور"، بأن عدد الاختبارات التي أجريت في البلاد لتحديد الإصابة بالفيروس، تجاوزت 19 مليون اختبار.

ووفقا للهيئة، يبقى تحت الإشراف الطبي بسبب الاشتباه في الإصابة بالفيروس حتى الآن، 286 ألف شخص في روسيا.

المصدر: تاس