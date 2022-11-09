هل ينقذ الجمهوريون التحالف الأمريكي السعودي؟

منذ عام 1945 اتسمت العلاقات الخليجية ـ الأميركية بالاستراتيجية والمتانة. اهتزت العلاقات في ظل ولايتي باراك أوباما في البيت الأبيض..

ثم عادت لتزدهر كثيراً أثناء ولاية دونالد ترامب، لتعود وتسوء في ظل إدارة جو بايدن. لذا لا يُخْفِ كثيرون في الخليج تفضيلهم أن يكون في البيت الأبيض رئيس جمهوري. فضاحي خلفان مثلاً، نائب رئيس شرطة دبي، شخصية رسمية ومعروف بتصريحاته الجريئة بشكل خارج عن المألوف، يقول إنه إذا عاد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية فستعود للعالم حالة من الاستقرار، وسيزول إلى حد كبير التوتر بين الدول العظمى، ليضيف أن إدارة الديمقراطيين ثبُت فشلها الذريع على كل الأصعدة. ينبغي أن نقف عند هذا التصريح، ونسأل عن مستقبل العلاقات الخليجية ـ الأمريكية على ضوء نتائج انتخابات الكونغرس المبكرة..

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