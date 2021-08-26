هل تتحالف إسرائيل مع دول عربية لمواجهة نفوذ إيران بالمنطقة؟

قبل القمة الإسرائيلية الأمريكية بساعات، الوزير الاسرائيلي زئيف إلكين يكشف أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت نجح في تغيير الخطاب ووضع إيران بدل القضية الفلسطينية على رأس سلم الأولويات

معلنا بداية عودة العلاقات بين اسرائيل والحزب الديمقراطي كما قال.

في المقابل تنقل مصادر أمريكية عن بايدن أن واشنطن تشاطر إسرائيل قلقها بشأن إيران، لكنها ملتزمة بحل دبلوماسي

فهل تنجح المحاولات الاسرائيلية في التأثير على الموقف الأمريكي واقناعه بالعدول عن احياء الاتفاق النووي؟