كيف سترد إيران على مقتل أحد مستشاري الحرس الثوري بقصف إسرائيلي في سوريا؟

رسائل تهديد ووعيد تطلقها طهران عقب مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني رضى موسوي في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق.

فبينما يؤكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اغتيال تل أبيب لموسوي يمثل علامةً على إحباطها وعجزها وأنها ستدفع ثمن جريمتها، يشدد وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان على أنه يتعين على إسرائيل أن تنتظر عدًا تنازليًا صعًبا، يأتي هذا فيما يشير المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد على اغتيال موسوي في المكان والزمان المناسبين مضيفًا أن رد بلاده سيكون قاطعًا وفعالًا ومؤثرًا وذكيًا.

فما طبيعة وصورة الرد الإيراني المنتظر؟ وهل يعني ذلك توسيع دوائر الاشتباك الحالية والدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل؟

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