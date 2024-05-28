ترامب يهاجم المنظومة القضائية الأمريكية ويصف خاتمة محاكمته الثلاثاء بأنها "يوم أسود في تاريخ أمريكا"

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء المنظومة القضائية الأميركية قبيل دخوله المحكمة لحضور المرافعات الختامية في تهم رشوة تتعلق بممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

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وقال ترامب في إفادة صحافية: "إنه يوم حالك السواد بالنسبة إلى أميركا، لدينا قضية مزيّفة في المحكمة ما كان ينبغي أن تُرفع إطلاقا، سنرى كيف ستسير الأمور، إنه يوم خطير جدا بالنسبة لأميركا، إنه يوم حزين جدا".

وأدلت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، بشهادتها في المحاكمة الجنائية المرفوعة بحق ترامب في الـ 8 من شهر مايو الجاري في جو من التوتر، وقد طلب الدفاع دون جدوى إلغاء المحاكمة برمتها، باعتبار أن فحواها يقع خارج إطار المحكمة وتنطوي على "ضرر كبير" للمرشح الجمهوري للبيت الأبيض.

وخلال إدلائها بشهادتها، عرض المدعون العامون صورة مشهورة لها مع ترامب وهما يقفان جنبا إلى جنب.

وبعد الجلسة قال ترامب في تصريح لصحافيين "كان اليوم مهما وكشف الكثير"، مشددا على أن "الملف بصدد الانهيار".

ويحاكم ترامب البالغ من العمر 77 عاما في أربع قضايا جنائية، حيث أنه متهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006 كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وتم دفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية زعمت أنها أقامتها مع ترامب في العام 2006 عندما كان متزوجا من ميلانيا، غير أنه ينفي ذلك.

المصدر: أ ف ب